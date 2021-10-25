Пенза, 25 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Пензенскую область для продолжения сезонной иммунизации населения от гриппа и ОРВИ поступила очередная партия вакцины «Совигрипп» для детей в количестве 158,3 тыс. доз. Данный препарат показан к применению с шестимесячного возраста, сообщает пресс-служба облминздрава.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Палатка пункта мобильной вакцинации от гриппа

Вакцину распределят по медучреждениям региона. Прививать будут неорганизованных детей, дошколят, учащихся 1−11 классов, студентов, не достигших 18-летнего возраста.

По состоянию на 24 октября против гриппа и ОРВИ в Пензенской области привили 45 066 детей.

ИА REGNUM напоминает, школьники Пензенской области с 25 октября по 7 ноября ушли на осенние каникулы. Единые каникулярные дни рекомендованы региональным министерством образования в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции.

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