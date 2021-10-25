Бамако, 25 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать помощь Мали во всех областях, где это возможно. Об этом 25 октября заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, находящаяся в Мали вместе с членами Совбеза организации, ее слова приводит постпредства РФ в ООН на своей странице в соцсети Twitter.

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«У России и Мали давние двусторонние отношения. Мы сотрудничаем во многих сферах. Мы будем продолжать (сотрудничать — ред.) и помогать, где сможем, — без предвзятости и наставничества. Готовы честно сотрудничать со всеми партнерами», — сказала она.

Кроме того, Евстигнеева уточнила, что миссия ООН — МИНУСМА играет значительную роль в стабилизации ситуации, однако добавила, что для более эффективной поддержки со стороны организации необходимы «интенсивные и глубокие консультации с властями Мали».

«Россия считает, что планы правительства Мали провести национальный диалог для поиска политического консенсуса о будущем страны необходимо уважать. Такой подход позволит избежать ошибок прошлого, в том числе дестабилизации обстановки после выборов», — добавила зампостпреда при ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября дипломаты России провели акцию, посвященную 76-й годовщине вступления в силу Устава ООН.