Сеул, 25 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Южная Корея и США продолжат обсуждение северокорейских проблем и способов взаимодействия с Пхеньяном. Об этом сообщил 24 октября журналистам в Сеуле специальный представитель США по КНДР Сон Ким, подводя итоги встречи со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком.

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Он подтвердил, что Вашингтон по-прежнему открыт для контактов с КНДР без предварительных условий и не имеет по отношению к данной стране враждебных намерений.

Сон Ким выразил озабоченность недавними ракетными запусками, призвав Пекин прекратить провокации и начать диалог. Он отметил, что запуски ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, угрожают соседним странам и мировому сообществу.

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В свою очередь, специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док отметил, что стороны провели серьёзные и всесторонние дискуссии и договорились вернуться к консультациям в ближайшее время.