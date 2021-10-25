Манчестер, Великобритания, 25 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 5:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.liverpoolfc.com Мохаммед Салах

На пятой минуте матча счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, а спустя ещё восемь минут форвард Диогу Жота увеличил преимущество мерсисайдцев.

После этого хет-трик сделал нападающий Мохамед Салах, оформив разгром соперника на его поле.

Кроме того, с 60-й минуты «Манчестер Юнайтед» играл в меньшинстве после удаления полузащитника Поля Погба.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в чемпионате Англии, в активе команды 21 очко. «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте с 14 очками.

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