Джакарта, 25 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Пилот грузового самолета Smart Air Кунтарди погиб в авиакатастрофе в провинции Папуа в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Pezibear Самолет

Авиапроисшествие произошло в аэропорту Илага в провинции Папуа.

Первый пилот погиб на месте. Второй пилот самолета находится в сознании и в настоящее время проходит лечение в больнице.

Самолет попытался приземлиться в аэропорту, но из-за тумана судно совершило неудачную посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Бали в Индонезии ужесточили правила въезда для путешественников.