Чебоксары, 25 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области обеспокоено «лжелабораториями по исследованию зерна». С начала года выявлено 11 таких учреждений в различных регионах страны. Об этом заявил руководитель ведомства Алексей Палькин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Говоря о проверке качества зерна, глава управления отметил, что «большую озабоченность вызывают лжелаборатории по исследованию зерна».

«Их опасность заключается в том, что они выдают протоколы испытаний зерна и продуктов его переработки без лабораторных исследований и, следовательно, не гарантируют безопасность продукции. А это влечёт за собой угрозу причинения вреда здоровью и жизни людей. В текущем году Управлением выявлено 11 лжелабораторий, зарегистрированных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростовской и Свердловской областях», — сказал Алексей Палькин.

По его словам, при проверке деклараций о соответствии изучаются протоколы испытаний и лаборатории, которые их выдали.

Сведения о данных лабораториях направлены в центральный аппарат Россельхознадзора для изучения и принятия соответствующего решения. Не исключаются, что материалы будут переданы в последующем в правоохранительные органы.

По данным ведомства, в январе — сентябре 2021 года в Чувашии проконтролировано 58 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из них 52 тыс. тонн не соответствовали требованиям технического регламента «О безопасности зерна». В управлении уточняют, что были нарушены условия предоставления и формирования документации. Прекращено действие 41 декларации о соответствии (в 2020 году — 20 деклараций).

Напомним, что в России будет создана государственная информационная система отслеживания зерна и продуктов его переработки, где будет сконцентрированы сведения о производителях зерна, организациях по его хранению и перевозке. В данную систему также будут вноситься сведения о годе и месте сбора урожая зерна, декларациях соответствия.

«Это позволит, в первую очередь, усилить контроль качества зерна и продуктов его переработки. Тем более что в последние годы мы выявляем все больше фактов недостоверного декларирования зерна», — сказал Алексей Палькин.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 октября в Чувашии собрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур, что на 35% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду.

Снижение урожайности отразилось и на экспорте зерна. В управлении Россельхознадзора ранее отмечали, что за девять месяцев с территории Чувашии на экспорт ушло 700 кг зерна, в то время как в 2020 году — 5,5 тыс. тонн.