Москва, 25 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Российские миротворцы доставили 1,25 тонны гуманитарной помощи образовательным учреждениям и детям в отдалённых районах Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.

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«Российские миротворцы и благотворители передали 1,25 тонны гуманитарной помощи садам и школам Нагорного Карабаха в преддверии наступления холодов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, режим полного прекращения огня и военных действий действует в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы следят за соблюдением договорённостей.

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