Тбилиси, 25 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Возле грузинского Рустави 25 октября произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 01:52 по местному времени (00:52 мск). Эпицентр находился в 17 километрах от Тбилиси. Гипоцентр был на глубине 30 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят у села Самеба (Квемо-Картли). Там последнее землетрясение произошло 24 октября. Его магнитуда составила 4,9.