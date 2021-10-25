Москва, 25 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили программу льготного кредитования для крупных бизнесменов. Поддержку получат пострадавшие во время пандемии компании, имеющие более 250 сотрудников и годовую выручку до 2 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Expbiz.ru Бизнес

Воспользоваться льготным кредитованием могут организации в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, физкультуры и спорта.

Компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Максимальная сумма займа — до 500 млн рублей. Срок субсидирования — один год.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября по декабрь 2021 года 30 российских банков возобновят льготное кредитование бизнеса по ставке 3% годовых.

Читайте подробнее: Банки с ноября возобновят льготное кредитование бизнеса по ставке 3%