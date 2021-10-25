Уфа, 25 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Мокрый снег ожидается в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снегопад

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Сообщается, что днем 25 октября в республике ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Температура воздуха в регионе в этот день может прогреться до +8°С.

26 октября в республике также ожидается снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра может опуститься до отметки — 2 °C, днем температура воздуха может прогреться до+5°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в горных районах Башкирии возможно установление временного снежного покрова.