Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM На Урале гиды отказываются рассказывать о музыканте Вадиме Самойлове и группе «Агата Кристи». Поводом стала разоблачительная речь, с которой он выступил в стенах «Ельцин-центра» во время фестиваля «Ночь музыки».

Вадим Самойлов

Елена Стрельникова © ИА REGNUM

Светлана Толмачёва рассказала в соцсети Facebook, что рок-экскурсия была назначена на 5 ноября забронировали москвичи. И призналась, что если в ближайшие дни эта бронь слетит, то она выдохнет. «Потому что не нужно будет заново испытывать приступы испанского стыда», — написала журналистка. Также она сообщила, что обнулила все договорённости с Самойловым.

Экскурсовод Светлана Гоцуленко выразила солидарность с коллегой в этом вопросе. «Что-то, пожалуй, я тоже обойдусь без рассказов об «Агате» в своих иммерсивных экскурсиях», — написала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление Самойлова было в ночь на 23 октября. В рамках своей концертной программы он заявил, что в «Ельцин-центре» занимаются антигосударственной пропагандой.

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