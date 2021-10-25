Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На почте скопилось более 450 кг грузов, которые должны быть направлены в Пенжинский район. Основной причиной задержки стали погодные условия. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил урегулировать доставку в северный район края в течение недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в региональном правительстве.

U.S. Air Force Посылки из Китая

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Примерно столько же кг почты ожидают отправки из Пенжинского района, жители которого не могут получить, порой очень необходимый груз. Сбой в доставках произошёл из-за погодных условий, которые не позволили отправить в район авиарейсы.

«Необходимо увезти эту почту при выполнении рейсов на этой неделе. Ситуация ненормальная, когда люди заказали канцелярию на 1 сентября, но до сих пор ее не получили», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки, Сахалина и Магадана почувствовали на себе глобальный кризис грузовой логистики. Товары, в том числе продукты питания и стройматериалы, предназначенные для этих регионов, месяцами не отгружаются из портов Владивостока.