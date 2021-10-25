Москва, 25 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 19 лесных пожаров на общей площади 941 га. Об этом 25 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 19 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 941 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 45 лесных пожаров на общей площади 451 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашии с учётом «установившейся устойчивой дождливой осенней погодой» завершён пожароопасный сезон.