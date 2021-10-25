Барселона, Испания, 25 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Twitter FCBarcelona Начало матча Барселона — Реал Мадрид

В составе «Реала» голы забили защитник Давид Алаба и полузащитник Лукам Васкес. У «Барселоны» отличился нападающий Серхио Агуэро.

На сегодняшний день «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 20 очков. «Барселона» идёт на девятом месте с 15 очками.