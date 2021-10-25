Абакан, 25 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане перед судом предстанет 40-летний местный житель по обвинению в совершении убийства одного человека и покушение на убийство ещё двоих мужчин. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, обвиняемый вечером 14 марта 2021 года с братом приехал в общежитие, чтобы разобраться со знакомыми из-за конфликта на почве ревности.

«В ходе потасовки, находясь в тамбуре подъезда общежития, обвиняемый нанес 41-летнему знакомому, который оказывал знаки внимания его сожительнице, множественные смертельные удары ножом», — отметили в ведомстве.

Также он нанёс ножевые ранения 22-летнему молодому человеку и своему брату. В результате один из потерпевших скончался на месте, остальных успели спасти врачи.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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