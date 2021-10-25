Москва, 25 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В России с начала 2021 года по сентябрь включительно отмечен рост цен на автомобили почти на 20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров.

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Так, по мнению генерального директора «Автодома» Андрея Ольховского, автомобили за девять месяцев текущего года на российском авторынке в среднем подорожали на 15%, однако по ряду моделей зафиксирован рост цен на 40%. К последним, например, относятся машины немецких марок Volkswagen и BMW.

В сети «Рольф» отметили подорожание автомобилей в России в среднем на 20%, а в «Автоспеццентре» — на 25%.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, рост цен на автомобили в России будет продолжаться до конца текущего года. По его мнению, автомобили подорожают еще на 2−4%.

Напомним, с 1 по 15 октября на российском авторынке был зафиксирован рост цен на модели 25 автокомпаний.

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