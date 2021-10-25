Ульяновск, 25 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области одобрен проект бюджета на 2022 год, который предстоит обсудить депутатам регионального Законодательного собрания. В структуре расходов приоритетное внимание уделено реализации жилищных программ, развитию образования и здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Особое внимание уделяется реализации жилищных программ. До конца 2023 года за счёт бюджетных средств жилищные условия улучшат порядка 1500 человек. В том числе в 2022 году на эти цели выделяется 1,7 млрд рублей. В частности, увеличится финансирование программы переселения из аварийного жилья.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, «благодаря удачно проведённым переговорам с федеральным центром, региону одобрено выделение средств на ускоренную реализацию программы»:

«В связи с этим мы сможем завершить федеральную программу на два года раньше, то есть до конца 2023 года в новые квартиры должны переехать порядка 555 семей».

В ведомстве уточняют, что дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года, планируется переселять с использованием программы, которую инициировал президент. Регион направил соответствующую заявку в Минстрой РФ.

Кроме того, средства будут выделяться средства на достройку проблемных объектов и финансирование на обеспечение жильём детей-сирот, реализацию программ по улучшению жилищных условий молодых и многодетных семей, работников бюджетной отрасли, IT-организаций и авиастроительного комплекса. Благодаря этому условия проживания улучшат 1446 жителей Ульяновкой области.

Помимо этого, в 2022 году в 45 населенных пунктах Ульяновской области будут вестись работы по реконструкции объектов водоснабжения и строительству газовых сетей. Общий объём финансирования госпрограммы на следующий год, включая субсидии федерального бюджета, составит 1,7 млрд рублей.

Значительные расходы предусмотрены на развитие сферы образования Ульяновской области — более 15 млрд рублей. По поручению губернатора Алексея Русских в 2022 году будут продолжены работы по строительству новых объектов и обновлению материально-технической базы учебных заведений, в том числе среднего профессионального образования. В частности, начнётся строительство нового учебного заведения на территории губернаторского лицея № 100 на 550 мест, продолжится строительство школы на 1100 мест в Димитровграде.

На развитие здравоохранения в следующем году направят свыше 12,5 млрд рублей. Средства выделяются на повышение качества и доступности медпомощи за счёт улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации кадрового дефицита, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В том числе на реализацию мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено 390,8 млн рублей. Ещё более 200 млн планируется направить на ремонт госучреждений здравоохранения в рамках двух и трёхлетних контрактов. На лекарственное обеспечение жителей области будет выделено свыше 1 млрд рублей.

На развитие физической культуры и спорта в 2022 году направят 1,8 млрд рублей, из которых 640,5 млн рублей составят средства федерального бюджета. Региональные власти отмечают, что следующий год пройдёт под эгидой студенческого спорта — Ульяновская область выступит центральной площадкой проведения Всероссийской летней Универсиады.

В числе приоритетных отраслевых направлений — популяризация массового спорта, поддержка профессиональных спортсменов, развитие инфраструктуры и подготовка молодых кадров для отрасли. Также средства будут выделены на строительство в Ульяновске крытого футбольного манежа и Центра единоборств, ремонт стадиона «Старт» в Барыше, обновление здания детско-юношеской конно-спортивной школы в Николаевском районе.

Ещё более 1,8 млд рублей направят на развитие региональной культуры в 2022 году, в том числе предусмотрено строительство новых домов культуры в рабочем посёлке Старотимошкино Барышского района и в селе Шиловка Сенгилеевского района, капитальный ремонт дома культуры в рабочем посёлке Майна. Также будет укреплена материально-техническая база муниципальных детских школ искусств и музеев, приобретено специальное оборудование, модернизирован областной театр кукол.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте областной казны-2022 доходы спрогнозированы на уровне 72,9 млрд рублей, расходы предлагается утвердить в объёме 77,9 млрд рублей. Бюджет спроектирован с дефицитом в сумме 5 млрд рублей.