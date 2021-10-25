Москва, 25 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В России государственные испытания танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-14 «Армата»

«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года», — сообщил он.

По его словам, в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Министерства обороны к новой машине.

Как сообщало ИА REGNUM, «Армата» является универсальной тяжелой гусеничной платформой, на базе которой создаются основной боевой танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), боевая машина пехоты (БМП) и самоходная артиллерийская установка (САУ).