Ташкент, , 08:33 — REGNUM Официальные результаты выборов президента Узбекистана объявят 25 октября в 16:00 по местному времени (14.00 мск). Об этом сообщил ИА REGNUM представитель ЦИК Узбекистана.

Узбекистан

При этом, телекомпания Евроньюс уже поспешила объявить кандидата в президенты страны, действующего главу государства Шавката Мирзиёева победителем.

Как сообщает Евроньюс, Шавкат Мирзиёев одержал победу на выборах, набрав свыше 90% голосов при явке свыше 80%.

Напомним, общее количество зарегистрированных избирателей составляет 19 миллионов 859 тысяч 127 человек. Свои кандидатуры на выборах выставили все пять зарегистрированных политических партий.

За выборами следили 971 международный наблюдатель, в том числе 631 от международных организаций и 340 — от зарубежных стран. Кроме того, зарегистрировано 53,7 тыс. наблюдателей от партий и 10,7 тыс. — от органов самоуправления граждан.