Уфа, 25 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Закон, направленный на повышение качества бесплатной юридической помощи, принят в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Юридическая консультация

Депутаты госсобрания региона приняли закон «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Башкортостан «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан».

Сообщается, что в Башкирии бесплатные правовые услуги некоторым категориям граждан оказывает государственное юридическое бюро. Сотрудники этого бюро, в целях защиты граждан, могли направлять органам власти и организациям официальные обращения, запрашивать характеристики, справки и другие документы.

«Однако в прежней редакции закон не содержал прямого указания на обязанность отвечать на такие запросы и не устанавливал четкие сроки. Поскольку обязанность не была установлена, то и ответственность за бездействие также не предусматривалась. В ряде случаев это отрицательно сказывалось на качестве предоставляемых юридических услуг. Теперь этот момент урегулирован», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Законом установлена обязанность органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других организаций направлять письменный ответ в тридцатидневный срок (с возможностью его продления), а также определен порядок направления запросов государственным юридическим бюро Башкирии.

Также законом установлены нормы, которые предусматривают защиту полученной таким образом информации, а также ответственность за нарушение требований в части обеспечения защиты персональных данных.