Токио, 25 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Впервые за почти 11 месяцев с 25 октября в Токио отменены связанные с пандемией COVID-19 меры ограничения для работы заведений общепита, соответствующих повышенным требованиям соблюдения санитарных норм. Об этом 25 октября сообщает телеканал NHK.

nakashi Коронавирус в Токио. Японии

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Уточняется, что с вечера 25 октября заведения общепита, у которых наличествует сертификат муниципалитетов о соблюдении всех санитарных норм работы в условиях пандемии, смогут работать без ограничений по времени и продавать алкогольные напитки, продажа которых разрешена до 21:00.

Кроме того, указывается, что также власти призвали к тому, чтобы за одним столиком находилось не более четырех посетителей, а в случае пяти или более в заведении убедились в том, что эти люди прошли вакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, посетила своих дедушку и бабушку, бывших императора Акихито и императрицу Митико, чтобы попрощаться с ними перед предстоящей свадьбой.