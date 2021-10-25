Москва, 25 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны «Волгоградский проспект», сообщил 25 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

Работы по реорганизации будут проводиться в рамках программы «Индустриальные кварталы».

«Площадь двух участков бывшей промзоны «Волгоградский проспект» в Нижегородском районе Москвы, которые подлежат комплексному развитию, составляет почти 45 га. Сейчас там находятся офисы, склады и автосервисы», — сказал Ефимов.

По его словам, объём инвестиций составит 200 млрд рублей. Будет создано свыше 9 тыс. новых рабочих мест — в высокотехнологичных производствах, бизнес-центрах, банках, кафе, спортивных клубах и магазинах.