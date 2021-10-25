Саратов, 25 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Ход расследования контролируется Следственным комитетом России.

Мвд.рф ДПС

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, 23 октября около 23:00 (местное время) в Саратове на улице Чернышевского рядом с одним из торговых комплексов собрались молодые люди. На место для выяснения обстоятельств направили два экипажа дорожно-патрульной службы (ДПС). Один из присутствующих молодых людей взобрался на капот, а затем на крышу служебной машины ДПС и прыгнул на одного из инспекторов, удерживая при этом сотрудника за форменное обмундирования и пытаясь нанести удар. Действия нарушителя, направленные на применение насилия, были пресечены сотрудниками полиции.

ИА REGNUM напоминает, 31 декабря 2019 года двое террористов совершили наезд на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в столицу Ингушетии. Подбежав к патрульному автомобилю, бандиты вытащили из-за руля инспектора ГИБДД и напали на него с ножами. В результате погиб сотрудник полиции, еще двое пострадали.

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