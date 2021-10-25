Варшава, 25 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. 24 октября бывший премьер-министр Польши и председатель фракции Европарламента «Европейская народная партия» Дональд Туск был официально избран главой польской оппозиционной партии «Гражданская платформа». Об этом сообщается на странице партии в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Наша партия начинает новую жизнь. Новый председатель — Дональд Туск. Остальные политики, претендовавшие на этот пост, не должны расстраиваться и всегда должны помнить, что мы одна команда, а впереди нас ждет борьба за наши цели», — говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что 24 октября также были избраны главы региональных отделений «Гражданской платформы».

Предыдущий председатель партии «Гражданская платформа» Борис Будка занимал свой пост до июля текущего года.

«Гражданская платформа» — наиболее популярная оппозиционная политическая партия в Польше. Ее программа построена на либеральных принципах. Политическая сила считается главным оппонентом правящей ныне консервативной партии «Право и справедливость».