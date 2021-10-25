Джакарта, 25 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо торжественно принял 17 чрезвычайных и полномочных послов Индонезии в государственном дворце в Джакарте, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Инаугурация состоялась 25 октября 2021 года.

Пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман был назначен послом Индонезии в Казахстане и Таджикистане.

Кроме того, бывший генеральный председатель индонезийской торгово-промышленной палаты Розан Рослани был назначен послом Индонезии в США.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман заявил, что президент Джоко Видодо примет участие в закрытии саммита G20 в Италии.