Иволгинский район, Бурятия, 25 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Утром 25 октября в школе Поселья Иволгинского района Бурятии эвакуировали учащихся. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, в 9:11 по местному времени поступило сообщение об угрозе взрыва в здании.

Цитата со страницы администрации Иволгинского района в инстаграм Школа в Поселье. Бурятия

Неизвестный отправил письмо на электронный адрес школы, написав о заложении взрывного устройства учеником 8 класса. По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района, проведена эвакуация персонала и учащихся.

«По состоянию на 11.30 работы по обследованию территории сотрудниками Росгвардии на предмет обнаружения взрывного устройства завершены, сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось», — отметили в администрации.

В результате учащихся в первую смену распустили. Остальные продолжили учебный процесс.