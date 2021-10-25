Москва, 25 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Ночь на 25 октября в столице России стала самой холодной с начала осени, температура воздуха в городе опустилась до — 2,4 °C. Об этом 25 октября заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Pixabay.com Заморозки

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«Прошедшей ночью на базовой московской метеостанции ВДНХ минимальная температура составила — 2,4, что является самым низким значением для текущей осени и на 3 градуса ниже положенной климатической нормы. На другой столичной метеостанции в Тушино было — 2,8», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что в Московской области самая низкая температура воздуха наблюдалась в Клину и Сергиевом Посаде, где она составила — 3,9 °C, и Дубне — — 4,5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что температурный фон в Москве 25 октября окажется ниже климатической нормы.