Хартум, 25 октября 2021, 08:21 — REGNUM В Судане военные поместили премьер-министра страны Абдаллу Хамдука под домашний арест, сообщает 25 октября Al Hadath.
Отмечается, что военные также арестовали министров связи, информации, финансов и промышленности.
Кроме того, задержаны губернатор Хартума и один из представителей Суверенного совета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» обратилось к гражданам с призывом противостоять военному перевороту в стране.
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