Хартум, 25 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Судане военные поместили премьер-министра страны Абдаллу Хамдука под домашний арест, сообщает 25 октября Al Hadath.

Судан

Отмечается, что военные также арестовали министров связи, информации, финансов и промышленности.

Кроме того, задержаны губернатор Хартума и один из представителей Суверенного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» обратилось к гражданам с призывом противостоять военному перевороту в стране.

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