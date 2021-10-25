Москва, 25 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 октября завершились ростом. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,32%, до $85,85, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Finweb.hnonline.sk Нефть

Рост котировок поддерживается энергетическим кризисом в Европе. Цена на газ остается выше $1000 за 1 тыс. кубометров.

23 октября вечером компания Baker Hughes опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок снизилось на две единицы, до 443 шт.

В Канаде число установок снизилось на пять единиц, до 93 шт. Число газовых установок в США и Канаде выросло в совокупности на две единицы.

Поддержку ценам также оказывали ожидания, что предложение нефти на мировом рынке останется ограниченным вплоть до конца 2021 года.

Снижение запасов нефти будут еще сильнее стимулировать покупателей покупать фьючерсы на нефть.

Сегодня, 25 октября, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent превысила отметку $86 за баррель. Цена поднималась до $86,38.

Если сегодня покупатели закроют день выше $86,25, то им откроется дорога к уровню $90. Поддержкой выступает уровень 83,30.

Рост может сдержать дельта-штамм. Китай ожидает увеличение числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие дни.

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