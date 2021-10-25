Москва, 25 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Температурный фон в Москве 25 октября окажется ниже климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасмурная погода в Москве

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Синоптики рассказали, что погоду в регионе определит северная периферия антициклона, «по которой скользнет тёплый атмосферный фронт».

«Это значит, что небо будет хмуриться, но до осадков дело не дойдёт, при этом температурный фон окажется на несколько градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Воздух прогреется до пяти градусов выше нуля, в Подмосковье — до шести градусов. Скорость ветра окажется в пределах восьми метров в секунду.