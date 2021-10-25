Якутск, 25 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На автодороге «Вилюй» завершён ремонт участка дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, светофоры, фонари и искусственные сооружения. Состояние и безопасность трассы улучшили в Миринском, Нюрбинском и Сунтарском районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе управления автодороги «Вилюй».

raililyasoff Трасса

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Капитальному ремонту подверглось 50 км дорожного покрытия «Вилюя» и мостов через реки Угуя и Чёрная. На участках дороги возле города Нюрба установили более 300 дорожных знаков, тринадцать светофоров, два автобусных павильона, барьерное и пешеходное ограждения и осветительные приборы.

Возле села Тойбохой (Сунтарский район) трассу также оборудовали наружным освещением, ограждениями и дорожными знаками (более 200), также проведён ремонт 12 искусственных сооружений. В Мирнинском районе капитально отремонтировал участок «Вилюя», установлены 50 дорожных знаков и барьерное ограждение. Аналогичные работы выполнены на отрезка трассы «Вилюй» с 841-й по 844-й км.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ремонтов в 2020 году ОНФ Якутии проверял ненормативно уложенный асфальт на трассе «Вилюй». Тогда жители республики жаловались, что дорожное полотно укладывали в минусовые температуры.