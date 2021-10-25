Вашингтон, 25 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Американская компания Tesla приостановила тестовые испытания новой версии автопилота из-за проблем в технической части системы. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Bill Dickinson Tesla

«Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2», — отметил Маск.

Стоит отметить, что испытания новой версии автопилота американской компании начались 14 октября. В тестировании системы могли принять участие клиенты Tesla, чей рейтинг безопасности, по оценкам автопроизводителя, составляет 99 из 100 баллов.

Ранее глава Tesla сообщил, что были найдены проблемы с быстродействием автопилота при повороте налево на регулируемых перекрестках.

Читайте также: Tesla вывела на испытания обновленную версию Cybertruck