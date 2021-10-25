Элиста, 25 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, попал в ДТП на территории Калмыкии. В результате автоаварии погибли шесть человек, среди них один ребенок, сообщили в МВД.

УГИБДД по Ростовской области На месте аварии

ДТП произошло в ночь на 24 октября в Яшкульском районе на федеральной автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь. Около 01:30 мск на 264-м километре автобус Neoplan лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом». В больницу с места аварии доставили восемь человек. После оказания медицинской помощи отпущены домой трое из пострадавших.

«В настоящее время один из пострадавших находится в больнице Элисты, его состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Минздравом республики в Элисту направлена бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для его эвакуации в Дагестан», — сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Одна из пострадавших в результате ДТП женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Пока транспортировать ее на лечение в республику не представляется возможным. Вопрос о её эвакуации санитарной авиацией в Махачкалу будет решаться при улучшении её состояния, сообщили в пресс-службе главы РД.