Томск, 25 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового начальника департамента промышленности и энергетики. Им стал Сергей Шварцев, ранее возглавлявшего Томский инструментальный завод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Начальник департамента промышленности и энергетики Томской области Сергей Шварцев

По словам главы региона, главной задачей нового руководителя станет расширение сотрудничества томских промышленных предприятий с вертикально-интегрированными холдингами, а также интеграция промышленников и энергетиков с научно-образовательным комплексом.

«Мы взяли высокую планку в этой работе, но конкуренты не дремлют, и нам нужно сделать всё, чтобы высокотехнологичная наукоемкая томская продукция не уходила с уже завоеванных рынков и завоевывала новые», — отметил губернатор.

Сергей Шварцев родился в 1958 году в посёлке Дальнее Колпашевского района Томской области, закончил Томский политехнический институт по специальности «инженер-электрик». Почти 40 лет работал на томском инструментальном заводе, пройдя путь от мастера до директора.