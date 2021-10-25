Самара, 25 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что днем 25 октября по области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду с сохранением вечером.

Согласно данным Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды, в регионе ожидаются небольшой дождь и мокрый снег.

Спасатели рекомендуют жителям ограничить выход из зданий, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.