Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. На создаваемой особо охраняемой природной территории — государственном природном лососевом заказнике регионального значения «Озеро Начикинское» охота будет разрешена, но ограничена. Охотиться смогут не только представители коренных малочисленных народов севера, об этом на встрече с КМНС 25 октября рассказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

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Для охоты в ООПТ будет необходимо получить специальное разрешение. В настоящее время ведётся разработка положения о создании особо охраняемой природной территории.

«ООПТ в районе Начикинского озера создается в первую очередь для того, чтобы сохранить существующий там микроклимат, защитить рыб и животных, которые обитают на этой территории, от негативного влияния человека. Сегодня мы видим большой интерес к этой территории. Люди формируют лесные участки для туристического пользования и иногда делают это варварским способом: мы каждый год наблюдаем на территории свалки и браконьерство. Если так будет продолжаться, это может привести к истреблению тех видов животных и рыб, которые обитают в этих местах. Поэтому было принято решение организовать ООПТ в районе озера Начикинского», — сказал Василевский.

Также опасным для экосистемы является деятельность золотодобытчиков в этом районе Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в месте обитания сивучей в районе бухты Моржовой планируют создать государственный федеральный заказник «Восточно-Камчатский».