Казань, 25 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Казани в поликлинике №21 с 25 октября заработает пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. По информации пресс-службы минздрава РТ, прививку в студенческой поликлинике будут делать платно по будням с 08:00 до 20:00.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Иммунизация иностранных студентов запланирована препаратом «Спутник Лайт». Для прохождения вакцинации потребуется предъявить паспорт, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

ИА REGNUM ранее сообщало, проведённые Центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова исследования свидетельствуют о безопасности российской вакцины от коронавируса для репродуктивной системы человека. При этом коронавирусная инфекция отрицательно влияет на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов, а значит, и на возможность зачатия ребёнка.

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