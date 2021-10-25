Хух-Хото, Китай, 25 октября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Граничащий с Монголией сухопутный переход Эрэн-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая запустил 19 октября массовое тестирование на COVID-19 для всех жителей, после того как в регионе было выявлено пять подтвержденных случаев заболевания, сообщает газета Global Times.

Rob Oo Монголия

Комиссия по здравоохранению Внутренней Монголии 19 октября сообщила о пяти подтвержденных случаях заболевания COVID-19 в хошуне Эдзин-Ци аймака Алашань и еще двух в пограничном порту Эрэн-Хото. Вслед за пятью подтвержденными в баннере Эдзин-Ци, местные власти решили проводить тесты на коронавирус в 12 пунктах тестирования для всех жителей и гостей, начиная с утра 19 октября.

Все общественные заведения и транспорт временно остановили работу. Школы закрыты. С 7 утра 18 октября Эдзин-Ци приостановил въезд и выезд, и закрыл третий по величине сухопутный порт Цеке во Внутренней Монголии на 48 часов.

Сотрудник группы по борьбе с эпидемией в Алашане сказал, что с тех пор, как порт Цеке был закрыт, водителям грузовиков из Монголии не разрешается проезжать через него. Он сказал, что до вспышки водители из Монголии должны были вернуться на родину в тот же день, когда они закончили погрузку товаров.

До вспышки болезни уличный рынок рядом с портом был открыт для туристов, у которых были QR-коды здоровья, сообщил сотрудник местной группы по борьбе с эпидемией Global Times. Эксперты в области здравоохранения, с которыми связалась The Global Times, заявили, что нельзя исключать возможность подтвержденных случаев заражения в порту.

Эдзин-Ци граничит с монгольским аймаком Умнеговь. Только 11 октября там было выявлено 262 новых подтвержденных случая заражения, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 7 874, говорится в сообщениях.

В Эдзин-Ци был активирован механизм реагирования на чрезвычайные ситуации IV уровня, требующий осуществления целого ряда противоэпидемических мер для борьбы с возрождением эпидемии, включая проведение тщательных тестов, контроль за поездками, тестирование и дезинфекцию.