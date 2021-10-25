Хабаровск, 25 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае участие в переписи населения приняли 318 868 человек или 25,1% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

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Активнее всего переписываются жители в Ульчском (45,2%), Нанайском (44,9%) и Советско-Гаванском районах (43,9%).

Набирает популярность и онлайн участие на портале госуслуг.

Всего в крае более 2,7 тыс. переписчиков, а для оперативной замены персонала подобран резерв — 460 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в переписи населения уже приняли участие почти 400 тыс. жителей, из них более 100 тыс. переписались на госуслугах.