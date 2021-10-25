Чебоксары, 25 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Чувашии в сентябре 2021 года годовая инфляция ускорилась, что соответствует федеральной и окружной динамике. Причиной стала удорожание плодоовощной продукции, рост расходов производителей и тарифов ЖКХ, сообщает Банк России.

Cbr.ru Скриншот с сайта ЦБ РФ

По данным ЦБ, годовая инфляция в Чувашии в сентябре 2021 года ускорилась до 7,5% после 6,42% в августе. Годовая инфляция сложилась ниже, чем в среднем в Поволжье (7,64% после 6,86%), но превысила общероссийский уровень (7,4% после 6,68%).

«Повышению инфляции в Чувашии способствовали сокращение предложения отдельных видов плодоовощной продукции, рост издержек производителей, а также индексация тарифов на содержание и ремонт жилья», — говорится, в частности, в сообщении.

По данным Центробанка, в Чувашии годовой прирост цен на продовольственные продукты в сентябре составил 8,88% после 6,69% в августе, на непродовольственные товары цены уменьшились до 8,33% после 8,47%, прирост цен на услуги за указанный период составил 0,76% и достиг 4,38%.

Что касается продуктов питания, то на рост значительно повлияли засуха, а также расходы производителей на обогрев теплиц, удобрения и корма.

На росте цен на непродовольственных товаров сказалось, в частности, увеличение расходов производителей из-за удорожания металлов, повышение спроса при ограниченном предложении электронных комплектующих, повышение стоимости медицинских товаров на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

Банкиры констатируют, что ускоренный рост услуг «в значительной степени» обусловлен проведённой индексацией тарифов на содержание и ремонт жилья.