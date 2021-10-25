Москва, 25 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Власти Москвы утвердили программу льготного кредитования для крупных работодателей. Об этом 25 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Кредит

По словам вице-мэра, получить заём смогут получить компании из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей. С 2020 года аналогичная мера поддержки действует в столице для малого и среднего бизнеса. Таким образом, воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта.

В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, а максимальная сумма займа — до 500 миллионов рублей.

«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей», — сказала Сергунина.