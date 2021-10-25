Анадырь, 25 октября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Прожиточный минимум на Чукотке будет определяться исходя из медианного среднедушевого дохода по стране сразу на год. Это защитит его от сезонных колебаний и возможного снижения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства округа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

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С 2022 года социальная доплата до величины прожиточного минимума пенсионера будет определяться исходя из величины, установленной постановлением правительства Чукотки. В 2021 году доплата к пенсии производится до 19 312 рублей.

Прожиточный минимум пенсионера на 2022 год установлен в 23 432 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума в Москве в 2022 году составит 18 714 рублей.