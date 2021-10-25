Тюмень, 25 октября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Тюмени планово возрастёт на один рубль разовая поездка на общественном транспорте и будет равна 29 рублям. В городе действует программа, согласно которой регулируемый тариф повышается ежегодно на один рубль, напомнили в муниципальном департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

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Тариф за разовую поездку в границах Тюмени, а также тариф за перевозку каждого места ручной клади составит 28 рублей за безналичный расчет, 29 рублей за наличный расчёт, сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2021 году в тюмени была продлена программа развития дорожно-транспортной сети Тюмени, которая действовала в 2012—2020 годы. Согласно документу был установлен долгосрочный тариф: на 2018 год — 25 рублей за поездку; на 2019 год — 26 рублей, на 2020 — 27 рублей. Соответственно пролонгируемому документу, стоимость в 2021 году составила 28 рублей, а в 2022 году — 29 рублей. При оплате проезда безналичным расчётом стоимость поездки автоматически снижается на рубль.