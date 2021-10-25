Биробиджан, 25 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Китай просит увеличить поставки энергоресурсов из России через облегчение логистики этого процесса. Об этом заявил посол Еврейской автономной области в Китае Андрей Денисов, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО». По его словам, провинции Китая на северо-востоке страны испытывают перебои с электроснабжением из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ.

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«Определённые трудности у нас не столько, могут быть, в объёмах, сколько в транспортных возможностях и в оборудовании погранпереходов, так как ковид показал, что лучше и легче всего перевозить железнодорожные грузы. Автомобильные грузы не остановились, но они сталкиваются с большими чисто формальными трудностями. Обе стороны, и китайская, и наша, думают сейчас о том, как организовать запуск работы наших двух мостовых переходов», — сказал Андрей Денисов.

По его словам, в этой ситуации нужен железнодорожный мост через реку Амур между селом Нижнеленинское в ЕАО и городом Тунцзян в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенный пункт пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области через железнодорожный мост в Китай, должен начать работу весной 2022 года, сказал 22 октября начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.