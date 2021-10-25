Чебоксары, 25 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Чувашии простились с народной артисткой СССР Верой Кузьминой, которая скончалась на 98-м году жизни. Более 70 лет она отдала театральной сцене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Прощание с народной артисткой СССР Верой Кузьминой

Церемония прощания прошла в Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова, на подмостки которого выходила Вера Кузьмина. Она воплотила на сцене около 100 ролей, из которых наиболее запомнились зрителям образы в спектаклях «Чёрный хлеб», «Кровавая свадьба», «Сибирская дивизия», «Кукушка всё кукует», «Нарспи», «Айдар», «Ежевика вдоль плетня». Помимо театральных ролей, актриса участвовала в дублировании на чувашский язык более 300 кинофильмов.

Глава Чувашии Олег Николаев на гражданской панихиде отметил, что Вера Кузьминична сыграла «много ярких и многогранных ролей, которые демонстрировали многоликость жизни», сумев раскрыть в своих образах «знание жизни, человеколюбие, любовь к жизни». По его словам, уход Веры Кузьминой — большая утрата для чувашского народа и театра.

Отметим, что 16 ноября Вере Кузьминичне исполнилось бы 98 лет.