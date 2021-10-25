Владивосток, 25 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Приморье в переписи населения уже приняли участие почти 400 тыс. жителей, из них более 100 тыс. переписались на госуслугах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

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На 24 октября во Всероссийской переписи населения приняли участие 395 тыс. приморце — 21% от плана.

«На предприятиях необходимо предоставить сотрудникам возможность пройти перепись через Госуслуги. Это не займет много времени, при этом с одной учетной записи можно переписать всех членов семьи. QR-код, подтверждающий успешное прохождение процедуры, нужно распечатать и передать в отдел кадров», — сказал директор департамента внутренней политики Приморья Захар Овчинников.

По его словам, чтобы попасть в статистику, QR-код нужно показать переписчику.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подвели предварительные итоги первой недели стартовавшей переписи населения. Переписали около 14 млн жителей, в том числе в ряде регионов охвачена десятая часть населения.