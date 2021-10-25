Лима, 25 октября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Расследование в отношении вице-президента Перу Дины Болуарте, подозреваемой в причастности к отмыванию денег, начала прокуратура страны. Об этом 24 октября сообщила газета El Comercio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Расследование уголовного дела началось в июле текущего года, его фигурантами стали 11 человек, в том числе предприниматели и чиновники. По данным следствия, все подозреваемые могли участвовать в незаконном спонсорстве избирательной кампании партии «Свободное Перу». Именно от этой партии были выдвинуты вице-президент Болуарте с президентом Педро Кастильо.

Утверждается, что часть средств на кампанию была принята в виде взяток. Болуарте назвала обвинения в свой адрес абсурдом, в котором совершенно нет смысла с юридической точки зрения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр культуры Перу Гизела Ортис отвергла обвинения в её связи с террористической группировкой «Сияющий путь» и призвала выдвинувшего эти обвинения конгрессмена предъявить доказательства.