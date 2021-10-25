Чебоксары, 25 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом «установившейся устойчивой дождливой осенней погодой» завершён пожароопасный сезон. Соответствующий приказ издан министерством природных ресурсов и экологии республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень в Чувашии

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Документ о прекращении действия противопожарного сезона вступил в силу 22 октября. Отмечается, что причиной стала дождливая погода и снижение «опасности возникновения лесных пожаров». В связи с этим прекращено патрулирование в лесах в части мониторинга лесных пожаров и началась подготовка к зимнему хранению лесопожарной техники и оборудования.

Всего в пожароопасный сезон государственные лесные инспекторы провели почти 4 тыс. рейдов, по итогам которых составлено 59 протоколов по ст. 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», из них 55 — в условиях особого противопожарного режима.

По данным минприроды, в Чувашии зарегистрировано 17 лесных пожаров на общей площади 36,77 га. В том числе 14 очагов ликвидированы в первые сутки, средняя площадь одного пожара составляет 2,16 га. По расчётам чиновников, на тушение израсходовано 407 тыс. рублей.

Напомним, что особый противопожарный режим отменили в Чувашии 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года самый крупный лесной пожар произошёл в заповеднике «Присурский». Его тушили несколько дней, после разбирательств завели уголовное дело. Огнём пройдено 11,5 гектара, ущерб оценивается в 13 млн рублей.