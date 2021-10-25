Владивосток, 25 октября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В полицию Владивостока поступило сообщение от 39-летнего местного жителя о грабеже. По горячим следам задержаны три таксиста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе УМВД.

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Установлено, что потерпевший отправился на такси в один из ночных клубов. Водитель обратил внимание на дорогостоящие украшения и телефон пассажира. После окончания поездки он рассказал двоим знакомым таксистам о плане ограбить мужчину. Вместе они поджидали жертву около заведения.

Воспользовавшись моментом, когда мужчина останется на улице один, они подъехали и предложили подвезти его. По их плану он должен был уснуть в машине, но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили. Пока он находился без сознания, таксисты похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 800 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, определили маршрут движения такси. Часть похищенного имущества обнаружена и изъята в одном из городских ломбардов.

Задержанным подозреваемым 23, 25 и 27 лет. Все они местные жители.

Возбуждено уголовное дело: грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере. Максимальная санкция фигурантам — лишение свободы до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке задержан грабитель, напавший на пенсионера.